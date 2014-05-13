《RUSSELL专栏》尽管中国钢产能停止扩张，但对海外铁矿需求仍有望增加

表面看来，好像矿商在某个地方打错算盘了。即使在最乐观情况下的中国钢铁产量成长幅度，也无法支撑正在进行中或进入规划最后阶段的铁矿石产能规模。

但或许能够改变一切的关键因素就是价格。

中国国内铁矿石产量，只能满足中国钢铁业需求的四分之一左右。

中国国内矿山2013年生产14.5亿吨铁矿石，但属于低品位，含铁量约22%。巴西及澳洲铁矿石的含铁量比较接近60%。

因此中国的铁矿石不仅开采成本偏高，使用的污染程度也较高，如果铁矿石现货价跌到每吨100美元以下，就更不具竞争力。

全球矿商基本上所押注的是，未来几年中国会继续乐得进口铁矿石，代替国内铁矿石。这个赌注或许会成功，但也有一些配合条件。

首先，现货价不能涨到有利于中国铁矿石竞争力的水准，目前这个门槛大约是每吨120美元。如果现货价跌到每吨80-100美元的稳定区间，将有利于进口铁矿石成长，同时又不利于中国本土铁矿石。

其次，中国必须持续整治污染，因为这会鼓励使用品位较高的铁矿石。