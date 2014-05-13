《RUSSELL专栏》尽管中国钢产能停止扩张，但对海外铁矿需求仍有望增加

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
表面看来，好像矿商在某个地方打错算盘了。即使在最乐观情况下的中国钢铁产量成长幅度，也无法支撑正在进行中或进入规划最后阶段的铁矿石产能规模。
但或许能够改变一切的关键因素就是价格。
中国国内铁矿石产量，只能满足中国钢铁业需求的四分之一左右。
中国国内矿山2013年生产14.5亿吨铁矿石，但属于低品位，含铁量约22%。巴西及澳洲铁矿石的含铁量比较接近60%。
因此中国的铁矿石不仅开采成本偏高，使用的污染程度也较高，如果铁矿石现货价跌到每吨100美元以下，就更不具竞争力。
全球矿商基本上所押注的是，未来几年中国会继续乐得进口铁矿石，代替国内铁矿石。这个赌注或许会成功，但也有一些配合条件。
首先，现货价不能涨到有利于中国铁矿石竞争力的水准，目前这个门槛大约是每吨120美元。如果现货价跌到每吨80-100美元的稳定区间，将有利于进口铁矿石成长，同时又不利于中国本土铁矿石。
其次，中国必须持续整治污染，因为这会鼓励使用品位较高的铁矿石。
最后，全球矿商进入中国铁矿石市场的通道必须不受阻碍，他们也要祈祷中国当局愿意接受本土矿山关闭，对进口铁矿山的依赖升高。(完) (编译 石冠兰/杜明霞/张若琪/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)
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