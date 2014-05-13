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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 15:18 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎上档阻力重重

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* 预期将恢复空头走势，下探30日波林格区间下缘0.8738瑞郎

* 10日及30日均线呈现空头排列

* 在日线图云区顶部0.8890之前，我们持偏空看法

* 30日波林格区间上缘位于0.8903，构成反压

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/huh39v(完)

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