互联网产业：阿里巴巴马云称投资者和创业者关系如夫妻，吵架分手常见

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月13日 - 中国互联网巨头--阿里巴巴IPO-ALIB.N创始人、董事局主席马云表示，投资者与创业者的关系犹如夫妻，谁也不能认为一方是另一方的贵人，而且双方因不同观点吵架分手也是相当常见。
因阿里巴巴正在筹划赴美上市，国内外媒体对公司的报导力度骤然加大。媒体报导中，对于软银 和雅虎 等主要投资人，对阿里巴巴成长的贡献及分歧有着不同评论。马云周一晚间在其博客来往扎堆中作出回应。
“投资者和创业者的关系犹如夫妻，谁也不能说谁占了谁的便宜，或者谁是谁的贵人。而且为养孩子教育孩子有不同观点吵架分手是常有的事。找钱是难，找聪明钱更难，找到钱后与投资者和谐共处发展是难中之难。”马云在博客中写道。
他还表示，“确实人不应该忘本，我们这些人走到今天确实有很多人帮助支持过我们，其中包括我们的投资者，但我们的贵人肯定不是投资者。”
他说，真正的投资者最怕创业者把他当贵人，因为投资者知道他们不可能是你的贵人。他们投资你不是因为他们心底善良。
2011年在决定公司管理机制以及是否拆分支付宝等重大决策上，马云等阿里巴巴创业者与雅虎、软银等投资者产生很大分歧。之后，马云等与这些投资者达成妥协，阿里巴巴集团主动回购雅虎手中所持有的部分股份。
马云感叹，“投资者是合作伙伴，他们的工作是给他们钱找出路，找到靠谱的人投资。有钱找到好项目和靠谱的人要比有好项目找到钱难多了。”
根据阿里巴巴向美国证监会递交材料，软银和雅虎分别持有阿里巴巴34.4%和22.6%的股份，而马云仅持有8.9%的股份。市场对阿里巴巴的估值达1,500亿美元左右，这意味着软银和雅虎等早期投资者将取得丰厚的回报。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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