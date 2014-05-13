德国个股：宝马创下最佳4月表现，集团年销售可望逾200万辆

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透法兰克福5月13日 - 德国宝马汽车(BMW) 表示，4月共售出162,093辆BMW、MINI及劳斯莱斯(Rolls-Royce)品牌汽车，较上年同期增加4.3%，这要归功于BMW新款2系和4系车型的畅销。
公司称BMW品牌汽车创下有史以来最佳4月表现，总计售出140,840辆汽车，较上年同期增加7.8%。
“宝马集团在4月取得创纪录的销售佳绩，令公司有望实现将2014年打造成最佳销售年的目标，计划今年售出逾200万辆汽车。”宝马董事会中负责销售和营销的董事Ian Robertson在周二发表声明说道。（完）
(编译 高琦 审校张明君)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。