表格：外资在韩国股市买超2,154亿韩元，多日连续卖超宣告中止

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔5月13日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,154亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
5月13日 215.4 125.0 -348.0
5月12日 -100.2 83.5 5.8
5月 9日 -55.2 46.7 -3.9
5月 8日 -212.3 39.8 162.7
5月 7日 -326.0 61.0 252.8
5月 2日 -150.4 9.6 132.0
4月30日 -82.3 -20.6 88.7
4月29日 -159.6 88.7 57.5
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
----------------------------------------------
本月以来 -628.8 365.6 201.3
----------------------------------------------
今年以来 -1,339.7 -426.7 1,744.1
---------------------------------------------- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。