更正-中国债市：IRS先抑后扬追随现券收益率，阶段性调整后或仍有下行空间

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正:首段文字中应为单日现“净投放”，非“净回笼”)
路透北京5月13日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二先抑后扬。交易人士表示，央行未对到期央票开展续做，且公开市场单日现净投放一度推动IRS小幅回落，但此后受现券收益率上行带动，掉头反弹且超过上日水平。
“今天公开市场还净投放了，央票到期也没续做，IRS早晨其实还下去点，大概3-5个基点(bp)吧，但后来就反弹了，主要是跟着现券收益率走的。”华东一券商交易员称。
中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。
上述交易员并表示，今日公布的工业、投资和消费数据虽不及预期，但对市场影响很小，而日内现券与IRS关联性还是比较密切的，且短期市场走势不排除还将受到现券扰动。但中期看，机构对资金面预期偏暖，不排除在阶段性调整后，IRS仍有下行空间。
虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期，尤其房地产投资增速续降，严重拖累整体固定资产投资增长。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4873/3.5960 3.6300/3.7180 3.8300/3.9220 3.9800/4.0720 3.9807/4.2267
上日 3.4793/3.5933 3.6360/3.7193 3.8140/3.8930 3.9280/4.0220 3.9407/4.2007
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变动 +0.0080/+0.0027 -0.0060/-0.0013 +0.0160/+0.0290 +0.0520/+0.0500 +0.0400/+0.0260
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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