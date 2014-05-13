更正-中国债市：IRS先抑后扬追随现券收益率，阶段性调整后或仍有下行空间

(更正:首段文字中应为单日现“净投放”，非“净回笼”)

路透北京5月13日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二先抑后扬。交易人士表示，央行未对到期央票开展续做，且公开市场单日现净投放一度推动IRS小幅回落，但此后受现券收益率上行带动，掉头反弹且超过上日水平。

“今天公开市场还净投放了，央票到期也没续做，IRS早晨其实还下去点，大概3-5个基点(bp)吧，但后来就反弹了，主要是跟着现券收益率走的。”华东一券商交易员称。

中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。

上述交易员并表示，今日公布的工业、投资和消费数据虽不及预期，但对市场影响很小，而日内现券与IRS关联性还是比较密切的，且短期市场走势不排除还将受到现券扰动。但中期看，机构对资金面预期偏暖，不排除在阶段性调整后，IRS仍有下行空间。

虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期，尤其房地产投资增速续降，严重拖累整体固定资产投资增长。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4873/3.5960 3.6300/3.7180 3.8300/3.9220 3.9800/4.0720 3.9807/4.2267

上日 3.4793/3.5933 3.6360/3.7193 3.8140/3.8930 3.9280/4.0220 3.9407/4.2007

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变动 +0.0080/+0.0027 -0.0060/-0.0013 +0.0160/+0.0290 +0.0520/+0.0500 +0.0400/+0.0260

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。