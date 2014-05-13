台湾债市：公债殖利率微升但量能极小，消息面真空令方向不明

* 台债受美债影响偏空反应 * 成交量能极小，消息面真空方向不明 * 五年公债估在1.02-1.04%，10券看在1.52-1.54% 路透台北5月13日 - 台湾公债殖利率周二小幅上扬。受美国债市偏空及台股反弹影响，指标公债殖利率趋 升。只不过，交易人士认为，短期国际债市消息面真空，市场多空方向不明，成交量能再探低档。 交易员表示，今年以来不论是美债、台债殖利率的波动率(vol)均较去年明显下跌，且两地的货币主管机 关--美联储与台湾央行都将维持货币市场宽裕至少一段时间的情况之下，令波动率被压低。第二季以来台债殖 利率已然走低，但近期美国长债殖利率似有上升的趋势，多空的方向不明。 〞 实质买盘一直都在，标债结果利率都偏低了，但是交易的波动率还是一直下降，因为多空不明朗。〞 一位民营银行交易主管说。 另外一家大型银行交易员认为，以近两期的标售结果来看，大型银行的持有10年公债成本可初步估计在1. 55%左右，目前可观察大银行在殖利率1.53-1.55%的水位，是不是有抛券意愿。 〞1.55%以上大型银行可能就不会想卖(10年券)了。〞前述交易员表示。 另一家证券商交易主管认为，下周五将标售的30年期公债预料也会是不错的结果。先前冷券市场中，有买 盘将30年期冷券压低在2.08%左右，目前可以先观察买盘要将冷券市场的利率做在哪个水位。不过，30年期公 债103/8期 的发行前交易则是迟未见成交。 央行将代财政部在下周五标售新一期30年公债103/8期，金额预定300亿台币，28日交割。 交易员预估，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期公债103/6R发行前 交易则估在1.52-1.54%。 前述证券商交易主管认为，目前台债殖利率已下行一小段，且多空进入僵持。他认为，目前持券者可能倾 向希望殖利率水位能够持续维持在目前偏低的水位，直到6月底评价完毕，以获得帐面的利润。而进入第三季 台债则可能因作帐行情结束而偏空反应。 美国公债价格周一下跌，包括零售销售和通胀报告等大量数据将在本周公布，投资者将从中寻找经济走强 的迹象，且留意物价压力是否从远低于美联储目标的水平攀升。指标10年期公债 收益率报2.67%， 为5月2日来最高，且高于周五尾盘的2.62%。 台股加权股价指数 周二收高0.11%，报8,817.94点。该涨跌幅明显小于区域亚股，本地时间1536， MSCI亚太日晟除日本指数 升0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.60 1.0375 1.0320-1.0375 9.5 10 103/6R +0.55 1.5355 1.5325-1.5375 11.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔致欢迎词、美国4月美国零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业库存。 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数。 5/15(四)：美国联邦储备理事会副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话、美联储主席叶伦在全国小型 企业周活动上讲话、日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话、美国4月消费者物价指数(CP I)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜企业公布首季财报截止日。 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲、欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cr istian Popa发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值、美国ECRI经济领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/7 1.9150 10 103/6 1.5350 5 103/4 1.0375 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)