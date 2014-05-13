日本个股：日产汽车计划2017-2018年达成中国年销售200万辆汽车

路透东京5月13日 - 日产汽车 高管周二表示，公司目标是到2017-2018年在中国年销售200万辆汽车，以此增强在这个全球最大汽车市场的业务实力。

日产表示，去年在中国的汽车销量为127万辆，成为该公司的第二大汽车市场。

“我们致力于在2017年到2018年使汽车销量达到200万辆，”日产主管中国业务的高级副总裁Jun Seki在一新闻发布会上称，其也是日产与中国合资企业东风汽车的总裁。(完)