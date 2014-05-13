日本个股：日产汽车计划2017-2018年达成中国年销售200万辆汽车

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京5月13日 - 日产汽车 高管周二表示，公司目标是到2017-2018年在中国年销售200万辆汽车，以此增强在这个全球最大汽车市场的业务实力。
日产表示，去年在中国的汽车销量为127万辆，成为该公司的第二大汽车市场。
“我们致力于在2017年到2018年使汽车销量达到200万辆，”日产主管中国业务的高级副总裁Jun Seki在一新闻发布会上称，其也是日产与中国合资企业东风汽车的总裁。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。