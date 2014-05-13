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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元接近支撑水准，做空恐无实益

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* 欧元/美元短线面临技术面压力，中长期则有支撑

* 看来要在当前水准做空并无太大意义

* 据传在1.3800附近有卖压，但并不完全是实质阻力

* 目前价位比较接近100日均线切入位1.3741及日线云区底部1.3722

* 风险/报酬而言，目前比较好的操作策略应为逢低买进(完)

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