版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 16:07 BJT

《全球汇市》欧元卖盘减少，德国ZEW景气判断指数或暂时提供扶助

欧元兑英镑 报0.8160英镑，周一曾创下0.8143的16个月低点，因英国经济动能持续，对英国央行可能升息的预期心理推升英镑。

英国零售业联盟(BRC)周二表示，英国4月零售销售获提振，因房价上涨激励消费者在复活节长周末采购新家具，地板以及其他家装材料。

日圆兑美元跌至一周低位，因风险胃纳改善，将美国股市推至纪录高位。日圆兑美元 报102.32日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3767 1.3756 +0.08 +0.16 1.3745

美元/日圆 102.29 102.11 +0.18 -2.86 105.30

欧元/日圆 140.85 140.49 +0.26 -2.61 144.63

美元/瑞郎 0.8867 0.8876 -0.10 -0.68 0.8928

英镑/美元 1.6854 1.6867 -0.08 +1.80 1.6556

美元/加元 1.0917 1.0894 +0.21 +2.80 1.0620

澳元/美元 0.9337 0.9357 -0.21 +4.76 0.8913

新西兰元/美元 0.8625 0.8618 +0.08 +5.11 0.8206

欧元/瑞郎 1.2208 1.2212 -0.03 -0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8167 0.8156 +0.13 -1.57 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9995 9.0323 -0.36 +1.72 8.8474

美元/挪威克朗 5.9143 5.9190 -0.08 -2.51 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/杜明霞/蔡美珍/张若琪 审校 高琦/艾茂林/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐