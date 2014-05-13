《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.80361人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.53 11.74 0.80 深物业 6.83 5.06 1.68 南玻 7.34 5.65 1.62 深康佳 4.10 2.78 1.84 ST中华 5.85 2.71 2.69 ST中冠 9.65 4.67 2.57 深深宝 7.99 7.95 1.25 深华发 7.44 3.71 2.50 深赤湾 13.07 11.15 1.46 招商地产 16.51 16.79 1.22 特力 11.62 6.27 2.31 飞亚达 7.35 6.18 1.48 一致药业 37.95 33.51 1.41 深深房 4.03 2.93 1.71 ST盛润 6.36 5.70 1.39 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.94 3.67 2.35 深国商 15.04 9.10 2.06 深赛格 4.54 2.81 2.01 宝石 22.36 12.70 2.19 小天鹅 9.15 9.08 1.25 粤高速 2.99 2.45 1.52 晨鸣纸业 4.33 3.86 1.40 ST珠江 3.55 2.52 1.75 美菱电器 4.90 4.85 1.26 大冷股份 9.39 6.39 1.83 粤电力 4.73 4.48 1.31 佛山照明 10.07 6.98 1.80 江铃汽车 25.90 28.07 1.15 沙隆达 12.68 8.76 1.80 苏常柴 7.91 4.80 2.05 威孚高科 24.50 23.25 1.31 古井贡酒 19.40 16.28 1.48 ST东海 5.76 4.74 1.51 长安汽车 11.40 13.97 1.02 京东方 2.17 1.92 1.41 鲁泰 8.95 10.97 1.02 本钢板材 3.01 2.35 1.59 张裕 25.58 19.58 1.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。