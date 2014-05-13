《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:05时,1美元=6.2311人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.03 0.495 2.28 市北高新 10.42 0.579 2.89 大众交通 6.86 0.638 1.73 永生投资 16.38 1.246 2.11 老凤祥 22.99 2.416 1.53 S中纺机 25.2 0.809 5.00 鼎立股份 10.12 0.619 2.62 氯碱化工 8.73 0.469 2.99 双钱股份 12.31 0.716 2.76 海立股份 7.88 0.551 2.30 浦东金桥 11.01 1 1.77 外高桥 27.93 1.72 2.61 ST联华 18.97 1.572 1.94 锦江投资 9.58 0.905 1.70 中路股份 17.67 0.8 3.54 金山开发 13.07 0.595 3.53 海欣股份 6.38 0.461 2.22 耀皮玻璃 9.28 0.629 2.37 大江股份 5.79 0.354 2.62 上柴股份 10.52 0.675 2.50 丹化科技 5.87 0.407 2.31 上海三毛 5.78 0.569 1.63 友谊股份 13.02 1.343 1.56 上工申贝 10.02 0.555 2.90 上海机电 16.35 1.665 1.58 宝信软件 27.23 1.694 2.58 上海物贸 9.53 0.641 2.39 自仪股份 7.92 0.657 1.93 上海普天 14.75 0.717 3.30 陆家嘴 16.77 1.507 1.79 华新水泥 11.66 1.521 1.23 锦江股份 14.5 1.367 1.70 鄂尔多斯 7.38 0.782 1.51 华电能源 2.94 0.3 1.57 SST天海 5.27 0.279 3.03 大名城 6.34 0.368 2.76 东方通信 11.39 0.513 3.56 黄山旅游 11.8 1.259 1.50 开开实业 12.01 0.748 2.58 海南航空 1.74 0.363 0.77 ST轻骑 3.93 0.307 2.05 振华重工 3.31 0.387 1.37 锦州港 4.1 0.392 1.68 九龙山 3.18 0.286 1.78 凌云股份 7.84 0.519 2.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览 表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日 程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。