欧元债市：低评级公债涨势暂歇，大量新债供给待市场消化

多数欧元区国家公债收益率为持平至走高一个基点，西班牙、爱尔兰和意大利的公债收益率持于上周所创的纪录低点附近。

德国10年期公债收益率 上涨1个基点至1.47%，接近上周触及的11个月低位。

上周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，管理委员会对于下个月放宽货币政策感到“适合”，这刺激了欧元区二线国家公债的另一波涨势。

德国央行总裁魏德曼定于今日稍晚讲话，其任何与德拉吉不同的评论可能会引发6月会议的不确定性，从而冲击二线国家公债。

“魏德曼...可以毁了这样一片欢乐景象，因其可能会发表对下个月采取行动不安的措辞。”德国商业银行分析师在报告中写道。他们建议投资者周二押注德债价格下跌。(完)

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