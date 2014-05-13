欧元债市：低评级公债涨势暂歇，大量新债供给待市场消化

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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多数欧元区国家公债收益率为持平至走高一个基点，西班牙、爱尔兰和意大利的公债收益率持于上周所创的纪录低点附近。
德国10年期公债收益率 上涨1个基点至1.47%，接近上周触及的11个月低位。
上周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，管理委员会对于下个月放宽货币政策感到“适合”，这刺激了欧元区二线国家公债的另一波涨势。
德国央行总裁魏德曼定于今日稍晚讲话，其任何与德拉吉不同的评论可能会引发6月会议的不确定性，从而冲击二线国家公债。
“魏德曼...可以毁了这样一片欢乐景象，因其可能会发表对下个月采取行动不安的措辞。”德国商业银行分析师在报告中写道。他们建议投资者周二押注德债价格下跌。(完)
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(编译 王洋/田建华; 审校 张明钧/高琦)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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