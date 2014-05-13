路透伦敦5月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：上周最后两个交易日位于250点区间，昨日欧元在25点的区间内交投，并在100日移动均线切入位1.3740美元上方寻获支撑位。欧元可能会下探4月低位1.3675美元，只有反弹上攻突破1.3850，指向上周高位的新目标，才会推迟欧元下探4月低位的走势。

* 美元/日圆：已经升穿102区域，仍有可能升向本月高点102.80略上方。下档走势的关键支撑位仍在3月低点101.20以及200日移动均线切入位101.00。我们需要看到美元/日圆反弹并突破本月高点102.80水平，才会暗示其未来将升至4月初高点104.10。

* 欧元/英镑：欧元昨天继续下跌，触及一年低位0.8144英镑，因压力持续压制欧元跌向0.8090英镑和2013年低位。只有欧元/英镑升穿0.8250英镑区域，才会减轻下跌风险，并再度测试0.8300区域。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3765 1.3756 +0.07 +0.15 1.3745

美元/日圆 102.31 102.11 +0.20 -2.84 105.30

欧元/日圆 140.83 140.49 +0.24 -2.63 144.63

美元/瑞郎 0.8867 0.8876 -0.10 -0.68 0.8928

英镑/美元 1.6843 1.6867 -0.14 +1.73 1.6556

美元/加元 1.0917 1.0894 +0.21 +2.80 1.0620

澳元/美元 0.9338 0.9357 -0.20 +4.77 0.8913

新西兰元/美元 0.8628 0.8618 +0.12 +5.14 0.8206

欧元/瑞郎 1.2209 1.2212 -0.02 -0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8171 0.8156 +0.18 -1.52 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9950 9.0323 -0.41 +1.67 8.8474

美元/挪威克朗 5.9116 5.9190 -0.13 -2.55 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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