金属期市：沪铜大涨而LME期镍触及27个月新高，因供应紧张

“库存在减少，目前正值中国需求旺季，中国的生产商将减少出口，可用的废铜偏少...多重因素交织，改善了基本面。”

上海期交所8月期铜合约 最多上涨2.1%，来到每吨48,580元人民币，之后缩减涨幅，报48,170元人民币，日内仍有1.2%的升幅。

交易员称，空头回补助长中国铜价上涨。金融业者用铜做抵押来获得更廉价的贷款，也支撑了中国铜价。

LME每日数据显示，官方仓库的铜库存MCUSTX-TOTAL 减少3,000吨，至20.5325万吨，为2008年10月以来最低。周五公布的另一份报告显示，上海金属交易所铜库存CU-STX-SGH为90,580吨，为2011年12月以来最低。

过去一周中国炼厂减少精炼铜出口，以便在价格上扬的国内市场出售，那可能缓解中国的供应短缺现象。

中国周五承诺推动资本市场全面改革，寻求鼓励更高效的资本配置，增加外国投资，并改善市场透明度，这增加了对铜需求改善的期望。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 变动不大，报每吨6,885.25美元，接近周一所及的两个月高点6,895美元，伦铜周一收高2%。

其他金属方面，期镍表现依然亮眼。LME三个月期镍 最高来到每吨21,625美元，创2012年2月以来新高。之后回吐部分升幅，报21,130美元，日内上涨1%。

单是过去一周涨幅就约达14%，今年迄今累计上涨约55%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金