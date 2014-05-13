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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 16:43 BJT

新兴汇市：印度反对党获胜预期提振卢比上涨，韩元亦上扬

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台币 30.212 30.192 -0.07 -0.87 29.950

韩元 1022.10 1024.40 +0.23 +3.26 1055.40

泰铢 32.60 32.61 +0.03 +0.80 32.86

菲律宾披索 43.77 43.71 -0.14 +1.44 44.40

印尼卢比 11530.00 11516.00 -0.12 +5.46 12160.00

印度卢比 59.85 60.05 +0.33 +3.26 61.80

马币 3.2370 3.2385 +0.05 +1.19 3.2755

人民币 6.2286 6.2365 +0.13 -2.80 6.0539

(完)

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