英国金融：央行副总裁告诫银行需进行调整，以适应“大到不能倒”后时代

路透伦敦5月13日 - 英国央行副总裁Jon Cunliffe周二表示，英国银行业应开始调整自身资产负债表，以适应一个他们不再是大到不能倒的新形势。

在巴克莱银行 举办的活动上，Cunliffe警告银行称，一旦旨在保护纳税人不受银行破产影响的新规则就位，市场将不会重返2007-09年金融危机前的水平。