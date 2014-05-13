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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 16:39 BJT

英国金融：央行副总裁告诫银行需进行调整，以适应“大到不能倒”后时代

路透伦敦5月13日 - 英国央行副总裁Jon Cunliffe周二表示，英国银行业应开始调整自身资产负债表，以适应一个他们不再是大到不能倒的新形势。

在巴克莱银行 举办的活动上，Cunliffe警告银行称，一旦旨在保护纳税人不受银行破产影响的新规则就位，市场将不会重返2007-09年金融危机前的水平。

他称，“市场参与者将需要意识到市场结构的这一变化，并据此调整资产负债表。”(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
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