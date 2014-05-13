《汇市简讯》美元/日圆涨势遭遇强劲阻力

0829GMT

* 美元/日圆今日升破102.20区间低档阻力至102.36

* 杠杆基金买盘跟进，受助于股市/日经指数大涨

* 101.50买盘仍强劲，许多人在那之后将买单挂在102.00-10

* 日线图云区增厚为主要阻力，位于102.44/75

* 突破云区之后得面对100日均线切入位102.79，以及104.13跌至101.32的61.8%回档位103.05

* 最接近当前价位且规模最大的到期期权行权价为102.30。(完)

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