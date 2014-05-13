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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 16:49 BJT

全球贵金属：5月12日SPDR黄金持仓量减少0.31%，ISHARES白银持仓不变

路透5月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.31%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 25,092,434.7 5月12日 25,169,479.0 5月9日 -77,044.3 -0.31% iShares 331,804,055.5 5月12日 331,804,055.5 5月9日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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