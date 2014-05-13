新债招标: 台湾南亚15年无担债将以2.04%定价--承销商

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北5月13日 - 据三位承销商周二指出，台湾台塑集团旗下南亚塑胶 15年期无担保公司债将以2.04%的利率定价，发行100亿台币。南亚正进行内部签呈，之后即对外公告定价结果。
南亚去年12月曾发行12年期公司债，当时以2.08%定价。承销商认为，这次15年券的定价利率较前次的12年还低，显示寿险业资金去化压力沉重，对发行公司而言则相当划算。
南亚在去年12月2日曾公告将发行104亿台币无担保公司债，其中10年券以1.98%定价，发行量62亿台币；12年券则以2.08%定价，发行量42亿台币。
台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。