新债招标: 台湾南亚15年无担债将以2.04%定价--承销商

路透台北5月13日 - 据三位承销商周二指出，台湾台塑集团旗下南亚塑胶 15年期无担保公司债将以2.04%的利率定价，发行100亿台币。南亚正进行内部签呈，之后即对外公告定价结果。

南亚去年12月曾发行12年期公司债，当时以2.08%定价。承销商认为，这次15年券的定价利率较前次的12年还低，显示寿险业资金去化压力沉重，对发行公司而言则相当划算。

南亚在去年12月2日曾公告将发行104亿台币无担保公司债，其中10年券以1.98%定价，发行量62亿台币；12年券则以2.08%定价，发行量42亿台币。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)