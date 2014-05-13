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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 17:27 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元降至一个月低点，此前德国ZEW调查结果出炉

路透伦敦5月13日 - 欧元兑美元周二降至一个月低点，此前德国景气调查显示，分析师对该国的信心大幅下滑。

德国经济智库ZEW公布，5月ZEW经济景气判断指数从上月的43.2大跌至33.1，远低于路透调查预估的41.0。现况指数从4月的59.5升至62.1，预估为60.5。

欧元 在电子交易平台EBS上降至1.3742美元，数据公布前约为1.3765，日内微跌。该水准为欧元自4月8日以来触及的最低位。

交易商指称，欧元的支撑位在100日移动均线切入位1.3740美元。(完)

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