台湾金融：房价若跌三成银行料损失738亿台币，但在可承受范围--金管会

路透台北5月13日 - 台湾金管会周二表示，针对房价及营建业授信进行房价下跌/利率上升的压力测试，若严重时房价下跌三成、利率上升二个百分点，则全体银行料损失738亿台币，但平均资本适足率仍可高于8%，显示尚在银行可承受范围。

金管会表示，本次设定的轻微情境为房价下跌20%及利率上升一个百分点，较严重压力情境为房价下跌30%及利率上升二个百分点，两种情境并均再假设所得减少，以加强压力效果。

金管会称，若以2013年12月31日为基准，轻微及较严重压力情境下可能发生损失分别为374亿台币及738亿台币，若将可能发生损失全数从自有资本扣除(不考虑帐列备抵呆帐可支应未来损失之部分)，全体银行的资本适足率将由11.87%降至11.71%及11.56%，各减少0.16及0.31个百分点。

“压力情境下(银行)资本适足率均高于法定最低标准8%，显示上述压力情境尚在银行可承受范围。”金管会新闻稿表示。

根据央行3月底的资料显示，全体银行的购置住宅贷款余额为5兆6,788亿台币；建筑贷款为1兆5,388亿台币，均创下历来新高。