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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 17:17 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨1%，受助于日圆走软

该合约升至205.5日圆，为5月7日以来最高，自周五结算价198.3日圆反弹，距离4月底触及的四年半低点196.7日圆不远。

日圆兑美元降至一周低点，因风险情绪改善推升美股创下纪录高位。

日股周二攀涨2%至一周半高点，因日圆趋弱提振出口类股。

泰国上周承诺推进出售20万吨政府橡胶库存的计划，拖累全球橡胶价格接近逾四年来最低位，但市场随后反弹，因交易员称出售相关的担忧缓解。

上海期交所主力9月橡胶合约 上涨85元人民币，收报每吨14,140元。

新加坡商品交易所(SICOM)周二适逢假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王翔琼；审校 艾茂林)
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