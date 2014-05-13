亚洲橡胶：东京期胶上涨1%，受助于日圆走软

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
该合约升至205.5日圆，为5月7日以来最高，自周五结算价198.3日圆反弹，距离4月底触及的四年半低点196.7日圆不远。
日圆兑美元降至一周低点，因风险情绪改善推升美股创下纪录高位。
日股周二攀涨2%至一周半高点，因日圆趋弱提振出口类股。
泰国上周承诺推进出售20万吨政府橡胶库存的计划，拖累全球橡胶价格接近逾四年来最低位，但市场随后反弹，因交易员称出售相关的担忧缓解。
上海期交所主力9月橡胶合约 上涨85元人民币，收报每吨14,140元。
新加坡商品交易所(SICOM)周二适逢假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王翔琼；审校 艾茂林)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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