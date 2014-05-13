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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 17:22 BJT

《汇市简讯》ZEW数据打压欧元/美元，但尚未下测百日均线

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* 受到疲弱德国5月ZEW经济景气判断指数影响，欧元/美元跌至日低；ZEW指数5月降至33.1，市场预估为41.0

* 5月现况指数62.1，高于4月的59.5，协助缓和市场反应

* ZEW数据令人质疑增长步伐，但仍可见正面的基本经济情势发展

* 欧元/美元目前尚未向下测试100日均线切入位1.3741。许多买家正等待下测均线的机会。(完)

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