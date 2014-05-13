《中国债市每日综述》中长债收益率续小幅反弹，预期略偏谨慎

* 现券中长端品种收益率继续小幅反弹

* 国开行新债结果亦显示中长债需求承压

* 利好消息有限，短期收益率下行动力不足

* 多数机构交投情绪暂趋于谨慎

路透上海5月13日 - 中国银行间债市周二现券中长端品种收益率继续小幅反弹。市场人士表示，继上周收益率快速下跌之后，今日中长债收益率反弹幅度进一步扩大，虽然国开行一级新债招标显示短债需求尚好，但短期消息面暂利好有限，二级市场交投情绪略偏谨慎。

他们并认为，债市目前收益率反弹与不少机构利盘回吐有一定关系，此外经济下行通道中，宏观政策接下来如何发力还不明确，观望情绪未完全消除，令收益率续跌动力不足。

“现券市场(收益率)整体反弹了，10Y（10年）国开到5.15%，差不多7BP(基点)，前期的获利盘积累的比较多，在没有新利好出来的情况下有抛盘也正常的，”广发银行交易员吴思捷称。

他并认为，同时市场对于资金面始终有一定的担忧，6月底也不远了，机构多少总会有点谨慎。不过感觉债市收益率未来还是要向下，只是短期内会有反弹。

国家开发银行 周二增发的五期固息债，五年以内期限需求相对较好。同时招标的七年期债，虽然加权收益率也低于预测均值，但加权与边际逾10个基点(bp)的利差，显示从该期限开始，机构心态开始显露分歧，10年债收益率则更是高于预期，带动二级相关券种走弱，曲线增陡。

对于现券一级市场与二级市场不同的走势，华南一银行交易员表示，二级市场现在谨慎情绪有所抬头，午后公布的投资、消费等数据不及预期影响并不明显，短期来看，虽然一级市场还相对乐观，但是估计马上应该会有所调整了。

虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期，尤其房地产投资增速续降，严重拖累整体固定资产投资增长。分析人士认为，目前仍处在经济和政策形势的观察期，而且经济并没有出现加速下滑的势头，预计政策面还是会保持定力，以定向微调加码为主，大规模刺激难期。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二先抑后扬。交易人士表示，央行未对到期央票开展续做，且公开市场单日现净投放一度推动IRS小幅回落，但此后受现券收益率上行带动，掉头反弹且超过上日水平。

剩余期限约9.70年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.1700%/5.0700%，上日尾盘为5.1488%/5.0321%。剩余期限约9.28年的固息国债最新报价成交收益率 为4.2700%，上日尾盘为4.2300%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.150元，较上日结算价跌0.098元，或0.11%。

**资金面预期不改乐观**

银行间资金市场周二中短期质押式回购加权利率 稍有上探，三个月shibor持续走低。市场人士表示，三年央票到期未续做有助于支撑机构流动性信心，资金拆借多集中在隔夜品种；虽不能排除未来季节性因素扰动，但预期还是偏乐观的。

"资金利率差不多吧，最近长期限的需求都不多，隔夜需求特别多，每天成交量都挺大，"一国有银行交易员称，“公开市场28天正回购利率4%放在那，应该只会往下不会往上，资金应该平稳了，未来顶多扰动一两天，央行也说要规避时点性因素。”

华东地区一银行交易员亦表示，近期市场资金充裕，预计到年中前都不会有大紧张，故其选择参与公开市场正回购投标，因同期限资金二级市场融出也不容易。

中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。但他们也提到，这也不意味货币政策将出现方向性转变，还需再观察经济基本面的变化。

央行在最近发布的一季度货币政策执行报告中展望下阶段政策思路时指出，将引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

上述国有行交易员并指出，货币市场基金现在在回归本源，收益率在下降。随着同业存单越发越多，有助于该市场交易活跃走向成熟。

中国人民银行2013年12月正式启动同业存单业务。平安银行 周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为700亿元人民币。至此，已发布发行年度计划的12家银行2014年存单发行总规模达9,400亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,628.95亿元，上日为9,438.50亿元；其中隔夜品种成交7,937.32亿元，上日为8,100.72亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3543 2.2152 +13.91 7,937.32

七天 3.1815 3.1568 +2.47 1062.18

14天 3.2254 3.1849 +4.05 197.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8750 2.3200 +0,055.50 2,405.37

七天 3.4750 2.9000 +57.50 427.84

14天 3.3500 3.2800 +7.00 24.08

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3530 2.2500 +10.30 --

七天 3.1813 3.1900 -0.87 --

14天 3.2500 3.2100 +4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3500 2.2135 +13.65 --

七天 3.1810 3.1800 +0.10 --

三个月 5.3414 5.3764 -3.50 --