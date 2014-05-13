欧洲汇市：英镑下滑，市场静待英国通胀报告

但许多市场人士则没有这么乐观。

“今天走势看起来是因为英镑的关系，许多人在明天的事件风险之前平仓，”苏格兰皇家银行(RBS)分析师Paul Robson指出。

“对于英国央行将释出偏向强硬讯号的预期心理极度高涨。但我们没这么确定。”

英镑/美元 日内下跌0.1%，至1.6854美元，进一步远离上周触及的近五年高点1.6997。英镑兑欧元收复盘初跌幅，因一连串德国数据表现欠佳，但英镑/欧元仍微跌报0.8155英镑。(完)

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