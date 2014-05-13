克里称中国在南海的行为是“挑衅”

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月12日 - 美国国务卿克里周一在与中国外交部长王毅通电话时表示，美国认为中国在中越有争议水域架设钻井平台以及数艘中国政府船只的出现是“挑衅”。
美国国务院发言人Jen Psaki称：“他敦促双方缓解紧张局势，确保各自船只在海上的行为是安全的，依照国际法通过和平方式解决纠纷。”
克里在会见新加坡外长尚穆根（K. Shanmugam）时表示，美国对中国在纠纷中的“激进行为”非常担忧。
“我们特别担忧，所有在南中国海、东海航运的国家都非常担忧这样的激进行为，”克里在周一的会议中说道。
“我们希望看到建立一种行为准则，我们希望看到纠纷通过《联合国海洋法公约》、仲裁或其他方式和平解决，而不是通过直接的对抗或激进行为。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。