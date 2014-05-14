《焦点》中国自信人民币汇率已近合理水准，力抗美国施压

路透北京5月13日 - 人民币于今年重跌之后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。

中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。

自从2005年币值重估以来，人民币已上涨近33%。而目前中国正在适应国家主席习近平所谓的“新常态”，容忍经济放缓。

彼得森国际经济研究所的Martin Kessler和Arvind Subramanian在本月公布的一份报告中指出，“我们可以带着某种程度的信心说，人民币现在估值合理，相较于2005年而言是一个重大改变，当时人民币遭低估近30%。”

他们的计算是根据一份世界银行的报告，也就是根据购买力平价(PPP)计算，中国今年将取代美国，成为全球最大经济体。

Kessler及Subramanian写道，“这样的改变或许预示着，中国的重商主义发展策略发展近20年后已经接近尾声，该策略的基础就是刻意压低汇率来提振出口。

华盛顿智库--彼得森国际经济研究所，是中国汇率政策的主要批评势力之一，先前曾指控中国人行强力打压人民币汇率。

杰克卢周二在北京表示，中国必须朝由市场决定汇率的方向努力。上个月美国政府已警告称，人民币汇率过低。

人民币兑美元 周二约在6.24，今年以来已贬值约3%。交易员指出，人民币走贬是由中国人行引导，目的是扫除对于人民币只升不贬的看法。

人民币在1月中时升至纪录高位6.0434，之后骤然走贬。今年1-4月期间，人民币月线均下跌，4月时触及18个月低位，但5月以来呈现小幅升值。

澳新银行(上海)中国经济分析师Zhou Hao指出，有两个因素仍然支持人民币小升。一个是中国仍有相对较高的贸易顺差，其次是中国希望推动人民币国际化。

2013年中国贸易顺差与国内生产总值(GDP)之比降至约2%。资本管制也让外界很难评估市场平衡情况。贸易顺差一直被用来支持人民币汇率被严重低估的观点。

中国国际经济交流中心研究部副部长张永军称，自己根据购买力平价进行的计算也显示，人民币汇率不再被低估。

“人民币肯定没有明显低估，甚至说有小幅的高估，”他说，并估计人民币兑美元的合理汇率应该介于6.2-6.5。

“人民币近期有点贬， 所以他们担心，那你美元是有升有降，为什么人民币不能降一点？”(完)