欧洲金融市场：欧元/美元跌至一个月低点，有报道称德国央行支持降息

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦5月13日 - 欧元兑美元周二跌至一个月最低水准，而德债期货与欧洲股市齐升，交易员表示有报导称德国央行支持欧洲央行在必要时降息。
欧元兑美元 跌破100日移动均线1.3740，跌至1.3715美元，盘中跌0.3%，并创下4月7日以来最低水准。
德债期货 升至日高145.08,日内上涨31个跳动点。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。