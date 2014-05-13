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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 18:43 BJT

欧洲金融市场：欧元/美元跌至一个月低点，有报道称德国央行支持降息

路透伦敦5月13日 - 欧元兑美元周二跌至一个月最低水准，而德债期货与欧洲股市齐升，交易员表示有报导称德国央行支持欧洲央行在必要时降息。

欧元兑美元 跌破100日移动均线1.3740，跌至1.3715美元，盘中跌0.3%，并创下4月7日以来最低水准。

德债期货 升至日高145.08,日内上涨31个跳动点。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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