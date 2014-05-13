《香港房地产焦点》政府延长双倍印花税退税期可望带动成交，惟楼市转热机会微

* 政府微调双倍印花税，延长退税期限

* 市场料措施可带动楼市成交量回升

* 未来新建私人住宅供应渐增，余货单位积压风险升

* 政府重申楼市辣招有需要维持

记者/梁慧仪

路透香港5月13日 - 香港政府推出楼市＂辣招＂以来首次对政策做出轻微＂松绑＂，政府宣布建议延长换楼人士购买第二套房的双倍印花税（DSD）退税期限，但重申现时仍有必要维持楼市需求管理措施。市场人士普遍欢迎政府的做法，相信可刺激楼市交投量回升，惟令楼市再度炽热的机会微。

财经事务及库务局局长陈家强出席立法会《2013年印花税(修订)条例草案》会议上表示，自从政府在2012年10月推出加强版额外印花税（SSD）和针对公司和非本地居民买家的买家印花税（BSD）以及去年2月公布的双倍印花税（俗称＂3D辣招＂）后，楼市出现冷却迹象，成交减少，楼价大致横行。

＂虽然措施已初见成效，但市场前景仍然不明朗，加上市场供应仍然偏紧，我们认为现时仍有必要维持这些措施。＂陈家强说。

考虑到换楼人士的需要，政府对DSD作出少许＂让步＂，建议放宽为＂先买后卖＂的香港永久居民而设定的六个月换楼期限，由现时的自签订临时买卖合约起计算，延后至购买新物业售卖转易契（即正式买卖合约）日期起才计算。按现时一般购买二手住宅由签订临时买卖合约至正式合同之间约需一、两个月，换楼人士可有较多时间出售原有的住宅物业。

陈家强表示，相信有关方案已能同时兼顾购买现楼及一手楼花的换楼人士需要。

因应上述安排，换楼人士须在两年内向税局申请退税的指定期限也有所微调，建议在维持现时以签立临时买卖合约日后两年内提出申请的期限之余，加入新条款，容许以有关出售原有物业的正式买卖合约起计两个月内提出申请，两者以较后者为准。让换楼人士，包括购置楼花人士，能按实际情况在完成买卖交易后申请退税。

此外，政府并建议对以一份文书交易购入的住宅和停车位均可获豁免双倍印花税。目前的做法是只有住宅获豁免，而停车位则须缴付双倍印花税。

＂这两项方案是技术性调整，照顾市民置居需要，也紧扣一向的政策，不代表政府在现时需求管理措施下有任何松懈，不希望市场人士作一些揣测或怀疑政府维持现行稳定市场和健康发展的政策。＂陈家强称。

**一、二手交投有望转活**

自从特首梁振英上月初在回应暂停＂港人港地＂政策时表示，楼市已经不存在过热的情况后，市场开始憧憬政府会对楼市辣招＂减辣＂。虽然政府强调这次微调是＂技术性质＂，但对于有望激活一潭死水的楼市交投，市场人士普遍仍表示欢迎。

香港地产代理商会主席团顾问朱建兰表示，虽然政府只作出一些让步，但对业界和买家来说仍是好消息。

＂会好一些，买家买楼时资金没那么紧绌。政府有少少让步都是好的，之前的港人港地政策都让了步。＂她说。

＂我相信政府未来会再有其他方面的让步，现时地产代理市场几乎瘫痪，不少同业都亏本，根本难以养活业内3万多名从业员。＂朱建兰说。

威格斯资产评估执行董事张宏业表示，政府微调政策对整个房地产市场都有好处：发商商销售将加快，而二手市场也会受惠于换楼需求再现而活跃起来。

美联物业认为，修订可堵塞政策购买一手楼花的盲点，减少买家购买一手盘的不便，因按现时的规定，购买楼花作换楼的人士除了要缴付双倍印花税外，更要在物业落成交付前先租楼暂住。该行相信，政策修订有助由二手住转入一手住宅的换楼用家，增加一手交投量，因此将原先预期今年一手私人住宅注册量预测，由1.2万宗调高至逾1.3万宗。

**货尾增加可能构成市场风险**

过去两三年，政府积极增加土地供应，冀弥补此前多年暂停卖地而造成的供应断层，以稳定楼市。这些新供应未来数年将陆续供应市场，而政府近年推出的3D辣招，则压抑了市场需求。

即使政府主力打压投资／投机性质的购房，对首次置业买家有所宽限，但楼市交投停滞，楼价前景不明朗下，难免影响真正的用家入市，令未来投放市场的一手住宅可能沦为积压的货尾，对稳定楼市反而构成威胁。

政府数据显示，今年首季私人住宅施工量达8,000个创季度新高，按年及按季分别大增6.3倍及1.3倍；已落成但仍未售出的单位(货尾单位)数目连续两季上升，至6,000个，反映政府增加土地供应以及楼市辣招对市场供求的影响。

中原地产估计，2014年私人住宅落成量1.5万个，如果今年新屋销售只有1万个，余下5,000个现楼新屋待售，新屋现楼货尾便会上升到1万个的警戒线水平，会构成楼价大幅下调的潜在压力。根据过去纪录，新屋现楼货尾最高是1.9万个会构成楼价大幅下调的潜在压力。

张宏业认为，政府松绑政策令楼市恢复炽热的可能性不大。

＂成交毋疑会增加，但发展商会否乘势加价，也相当视乎市场表现。短期楼价有机会跌势减慢，但上升的可能性应该不大。

此外，美国正逐步退市，市场预期明年第一、二季有加息的可能，届时香港将由超低利率时间转为升息周期，对楼市构成不明朗因素。

政府延长DSD退税期会否令换楼成交转活仍须时间观察。居于港岛东一大型私人屋苑的四口家庭刘太一直希望由两房换三房单位，但碍于DSD，一直未敢贸然换楼。

＂延长退税期也只是多一个半月，其实作用不算很大，要么时间再长一点，又或者（购入第二套房后）不用马上支付（双倍）印花税，否则还是要准备好一大笔钱才能换楼。＂她说。