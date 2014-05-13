中港个股：中国银行称拟在境内外发行优先股，筹资高至1,000亿元人民币

路透香港5月13日 - 中国银行 周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。

中行刊于上海证券交易所的声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。