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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 18:32 BJT

中港个股：中国银行称拟在境内外发行优先股，筹资高至1,000亿元人民币

路透香港5月13日 - 中国银行 周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。

中行刊于上海证券交易所的声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。

此前中国农业银行 上周五宣布拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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