中港个股：中国银行称拟在境内外发行优先股，筹资高至1,000亿元人民币

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 中国银行 周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。
中行刊于上海证券交易所的声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。
此前中国农业银行 上周五宣布拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。