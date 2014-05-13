路透基点：中国歌尔声学联贷提高两倍至3亿美元，19家银行参与--TRLPC

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市公司歌尔声学的三年期定期贷款金额，已由1亿美元提高两倍至3亿美元。
有19家银行参与，牵头行兼簿记行渣打银行承贷4,500万美元。马来亚银行承贷3,000万美元，担任主办行。
台湾银行、土地银行、台湾企银、及合作金库银行各承贷2,000万美元，担任安排行。
高级经理行包括意大利西雅那银行(Banca MPS)、中国信托商银、兆丰国际商银及印度国家银行(SBI)，各承贷1,500万美元。
彰化商银、创兴银行、华美银行、恒生银行、华南商银、KBC、浦发硅谷银行及三井住友银行亦各承贷1,500万美元，担任高级经理行。
玉山商银承贷500万美元。签约仪式于5月9日举行。
先前已报导，此项分期偿还贷款利息为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。
承贷3,000万美元以上的银行将获得50个基点的先付费用，并获得牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行获得25个基点的先付费用，获得安排行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行获得10个基点的先付费用；承贷1,000万美元以下的银行则是另外一个层次。
所获资金将用于再融资和营运资本。
中国歌尔声学主要从事电子零件的生产和销售，该公司的主要产品包括微型电声器件和蓝牙耳机和麦克风等消费者电声产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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