更正-路透基点：中国歌尔声学联贷提高两倍至3亿美元，19家银行参与--TRLPC

(更正：因英文原文有误，内文第五段各银行承贷额应为“1,000万美元”而非“1,500万美元”)

路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市公司歌尔声学的三年期定期贷款金额，已由1亿美元提高两倍至3亿美元。

有19家银行参与，牵头行兼簿记行渣打银行承贷4,500万美元。马来亚银行承贷3,000万美元，担任主办行。

台湾银行、土地银行、台湾企银、及合作金库银行各承贷2,000万美元，担任安排行。

高级经理行包括意大利西雅那银行(Banca MPS)、中国信托商银、兆丰国际商银及印度国家银行(SBI)，各承贷1,500万美元。

彰化商银、创兴银行、华美银行、恒生银行、华南商银、KBC、浦发硅谷银行及三井住友银行各承贷1,000万美元，担任高级经理行。

玉山商银承贷500万美元。签约仪式于5月9日举行。

先前已报导，此项分期偿还贷款利息为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。

承贷3,000万美元以上的银行将获得50个基点的先付费用，并获得牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行获得25个基点的先付费用，获得安排行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行获得10个基点的先付费用；承贷1,000万美元以下的银行则是另外一个层次。

所获资金将用于再融资和营运资本。