版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 18:34 BJT

《汇市简讯》欧元下跌，留心云区底部及百日均线是否失守

1022GMT

* 德国央行称，若2016年通胀预估下调，则对欧洲央行大幅度宽松措施持开放态度--道琼斯

* 德国央行愿意降息，包括实施负存款利率--道琼斯

* 受上述消息影响，欧元/美元跌至日低，在日线图云区底部1.3722寻获支撑

* 在上述消息曝光前，英国长期投资大户抛售欧元/美元

* 目前关键在于欧元/美元收盘价是否会跌至云区或100日均线切入位1.3740下方(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐