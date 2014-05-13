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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 19:07 BJT

国际油市：OPEC认为当前产量可保证2014年原油市场供需平衡

“在OPEC以外的供给持续增加的情况下，当前OPEC的产量将会帮助全面满足预期中的需求，让今年市场处于相当平衡的状态，”发自OPEC维也纳总部的报告称。

OPEC维持今年全球原油需求成长预估在114万桶/日不变。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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