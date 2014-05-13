国际油市：OPEC认为当前产量可保证2014年原油市场供需平衡

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
“在OPEC以外的供给持续增加的情况下，当前OPEC的产量将会帮助全面满足预期中的需求，让今年市场处于相当平衡的状态，”发自OPEC维也纳总部的报告称。
OPEC维持今年全球原油需求成长预估在114万桶/日不变。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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