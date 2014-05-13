重发-俄罗斯经济：第二季GDP可能再度萎缩，从而陷入技术性衰退--经济部长

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透俄罗斯加里宁格勒5月13日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周二表示，第二季俄罗斯经济可能会再度萎缩，从而将该国拉入衰退。
Ulyukayev在加里宁格勒对媒体表示，4-6月当季俄罗斯GDP或下降0.0-0.1%。今年第一季则为环比下滑0.5%。
他称发生技术性衰退“是可能的”。
Ulyukayev称俄罗斯央行应该调降指标贷款利率。
“基于经济形势和通胀率预估，我会这么做(降息)，”他说。
Ulyukayev预计5月通胀率会达到7.5-7.6%的顶点，并会在6月份保持在该水准。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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