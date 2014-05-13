重发-俄罗斯经济：第二季GDP可能再度萎缩，从而陷入技术性衰退--经济部长

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路透俄罗斯加里宁格勒5月13日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周二表示，第二季俄罗斯经济可能会再度萎缩，从而将该国拉入衰退。

Ulyukayev在加里宁格勒对媒体表示，4-6月当季俄罗斯GDP或下降0.0-0.1%。今年第一季则为环比下滑0.5%。

他称发生技术性衰退“是可能的”。

Ulyukayev称俄罗斯央行应该调降指标贷款利率。

“基于经济形势和通胀率预估，我会这么做(降息)，”他说。

Ulyukayev预计5月通胀率会达到7.5-7.6%的顶点，并会在6月份保持在该水准。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)