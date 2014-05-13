东南亚股市：菲律宾股市收于11个月高点，印尼股市小涨

雅加达券商Ciptadana Securities的高管John Teja说，在7月9日的印尼总统选举前，投资者保持谨慎。

“我认为有很大不确定性，本周各党派将协商为竞选总统和副总统组建联盟，”他在一份邮件声明中称。

实质GDP增长低迷和能源价格调整，影响通胀前景。Teja表示，外资仍在观望，可能会导致市场出现短期修正。

不过越南股市下滑，指标股指 收在四个月低点。

泰国、马来西亚和新加坡股市今日逢假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.43 -0.09 -0.02 +7.48 388.37

印尼 4921.39 8.40 +0.17 +15.14 4274.18

菲律宾 6852.81 41.47 +0.61 +16.35 5889.83

越南 513.91 -3.14 -0.61 +1.84 504.63

(完)

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