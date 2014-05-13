美国数据：4月NFIB小型企业信心指数创下2007年10月迄今高点

之前诸如就业和制造业及服务业调查数据表明，在第一季陡然放缓后，经济在第二季初成长加速。

10个分项指数中有七个上升，其中就业创造计划和对获利持乐观观点企业的占比，都出现了上升。增加库存的企业所占比例也在上升，而库存曾拖累第一季的经济增长。

越来越多的企业主称找不到合格的工人填补空缺岗位，这个因素正在导致薪资的上涨。

“通胀将开始加快，因报告薪酬上升的企业在增加，这些成本将通过提高价格来弥补，”NFIB称。

将近四分之一的企业称4月上调了价格。另有25%表示计划在未来几个月提价。

“过去几个月表示要提升平均售价的数量大幅增多，达到了2011年以来的最高，”NFIB称。(完)