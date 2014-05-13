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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 20:04 BJT

中美关系：美国财政部官员称已就近期人民币汇率下跌向中方提出关切

路透北京5月13日 - 一位美国财政部高级官员周二表示，美国已经对近期人民币汇率下跌以及汇率干预缺乏透明度向中国提出了关切。

该官员表示，中国官员已表明将继续致力于让市场在确定利率和汇率水平方面发挥更大的作用，尽管中国的经济增速放缓。

他还表示，在与美国财政部官员的会谈中，中国官员表示有信心实现今年7.5%左右的经济增长目标。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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