中美关系：美国财政部官员称已就近期人民币汇率下跌向中方提出关切

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 一位美国财政部高级官员周二表示，美国已经对近期人民币汇率下跌以及汇率干预缺乏透明度向中国提出了关切。
该官员表示，中国官员已表明将继续致力于让市场在确定利率和汇率水平方面发挥更大的作用，尽管中国的经济增速放缓。
他还表示，在与美国财政部官员的会谈中，中国官员表示有信心实现今年7.5%左右的经济增长目标。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。