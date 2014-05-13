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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 21:58 BJT

美国热股：辉瑞收购阿斯利康案一波三折，双方股价盘初上涨

路透5月13日 - 辉瑞 表示如果阿斯利康 参加谈判，就有可能提高之前的1,060亿美元报价。

阿斯利康执行长Pascal Soriot表示，该公司董事会尽管迄今为止拒绝了辉瑞的接洽，但或将不得不考虑后者报出的有吸引力的报价。

辉瑞周二盘初微涨0.58%，报29.30美元；阿斯利康上涨1.57%，报79.08美元。(完)
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