美国热股：辉瑞收购阿斯利康案一波三折，双方股价盘初上涨

路透5月13日 - 辉瑞 表示如果阿斯利康 参加谈判，就有可能提高之前的1,060亿美元报价。

阿斯利康执行长Pascal Soriot表示，该公司董事会尽管迄今为止拒绝了辉瑞的接洽，但或将不得不考虑后者报出的有吸引力的报价。