版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 21:39 BJT

美国热股：可口可乐增加持股Keurig Green Mountain，两家股价齐升

路透5月13日 - 可口可乐 将其在Keurig Green Mountain 的持股比例从10%提高到了16%。成为这家Keurig单杯式咖啡机制造商的最大股东。

可口可乐周二盘初小涨0.29%，报40.94美元；Keurig Green Mountain劲扬7.06%，报118.48美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐