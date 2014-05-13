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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 20:39 BJT

表格：美国4月进口物价下滑0.4%，为2013年11月以来首次下滑

路透5月13日 - 美国劳工部周二公布：

* 4月出口物价下滑1.0%，创下2012年6月来最大降幅

* 4月进口物价下滑0.4%，为2013年11月以来首次下滑

4月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

4月 3月 前值 14年4月/13年4月

进口物价 -0.4 0.4 0.6 -0.3

出口物价 -1.0 1.0 0.8 0.1

路透调查的分析师此前预估，4月进口物价上升0.3%，出口物价上涨0.3%。 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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