表格：美国4月进口物价下滑0.4%，为2013年11月以来首次下滑

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透5月13日 - 美国劳工部周二公布：
* 4月出口物价下滑1.0%，创下2012年6月来最大降幅
* 4月进口物价下滑0.4%，为2013年11月以来首次下滑
4月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
4月 3月 前值 14年4月/13年4月
进口物价 -0.4 0.4 0.6 -0.3
出口物价 -1.0 1.0 0.8 0.1
路透调查的分析师此前预估，4月进口物价上升0.3%，出口物价上涨0.3%。 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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