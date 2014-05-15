重发-《市场聚焦》中国M2的负债存量调整与资产增量扩张

(重发以补上作者名字)

作者 钟华

路透北京5月15日 - 中国经济领先指标--广义货币供应量（M2）今年4月出现异常反弹，表现为同比增速大涨和环比增量反季节性大增，但这并非意味着中国经济成长已出现反弹趋势。

更细致的考察表明，4月M2异常表现更多是存款性金融机构负债来源结构进行存量调整的结果，并非对应实体经济融资获得了有力支撑，因此对4月M2反弹折射的未来经济效应不宜高估。

与此同时，实体经济融资指标--4月社会融资规模扩张和以其总量为基础折算出的同比增速仍在放缓之中。4月社会融资规模为1.55万亿元，较上月下降四分之一；以此计算的增速为15.6%，较去年同期下降6个百分点。

更为重要的证据是，关乎经济成长的1-4月固定资产投资同比增速降至17.3%，创下统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来（2009年）的纪录低点；4月季调后的环比年率增速更降至15%的两年新低。

需要指出的是，作为金融机构负债存量调整的4月M2异常表现，具有短期效应，对银行间市场债券市场行情的后续推动作用，还取决于政策及资金供求关系变化。

**M2异常扩张迷局**

中国4月M2同比增速达到13.2%，较上月提高1.1个百分点，远超市场预期，这引起投资者的广泛关注。

更不同寻常的是，4月M2增量高达逾8,100亿元人民币。具体表现在两方面：一是4月M2大幅增加与当月银行各项存款大幅减少背离；二是与2011年以来每年4月M2惯常季节性负增长不一致。

从第一种背离看，4月M2大量增加，而金融机构住户存款还减少1.23万亿元，这意味着当月非存款性金融机构同业存款大幅增加，初步估算为近2.2万亿。

上述大致估算可能因初步数据残缺而存在误差，但并不会偏离太大，并可能创下2011年10月以来的最大增量。当时的新增规模达到3.6万亿，之所以如此庞大，主要是央行将“住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款”纳入M2统计口径之中。

那么，今年4月非存款类金融机构的同业存款增量规模为何会如此庞大呢？而且这一增量还违背2011年以来季节性的规律呢？

对此，我们从可能贡献M2的因素来考察可以初步得出，4月常规的货币基金规模扩张和保险资金运用增加，并不足以构成当月非存款性公司存款巨额增加的主力。

其一，中国互联网金融，尤其是支付宝等货币市场基金规模快速增长，正快速改变中国金融运行生态。其规模从去年6月3,038亿元谷底大幅上升至今年3月1.46万亿元，4月新增料不过千亿。

其二，保险资金亦是如此。尽管今年原保险保费收入增长迅速，一季度达到近7,000亿元，同比增幅高达35.9%，但其3月末资金运用余额较去年4月末增加17.8%，其中存款运用相应增加13%，但单月增量有限，对4月M2同业存款增量贡献不大。

也就是说，上述资金扩张对今年4月M2中的非存款金融机构同业存款同比增长影响巨大，但对4月环比增长贡献较为有限。事实上，动态来看，这种贡献无非是从M2中的住户及单位一般存款，通过基金和保险公司，转换为M2中非存款性金融机构的同业存款，对M2总量并没有发生改变。

因此，4月M2中非存款性金融机构逾2万亿元的同业存款增量，基金和保险等渠道贡献有限，主要是从存款性金融机构之间的同业存款转换而来。

对比两种渠道，基金公司和保险公司等同业增加，引起M2环比变化相对刚性，银行理财、同业及投资项下等银行表外渠道变化对M2环比影响更具弹性，因为后者存量规模巨大且资本等监管约束更强。

**负债存量与资产增量调整**

考察4月存款性公司同业存款转为非存款性公司同业存款，本质上主要是金融机构负债方的存量调整，而非依重于资产增量扩张。

这种变化原因之一是，银行间市场资金利率4月以来快速下行，而银行理财产品等表外金融工具预期收益率下行步伐较为缓慢，两者利差扩大，推动金融机构投资行为和预期发生改变。

与之对应的是，银行理财、同业业务及投资项下所配置的贴现票据、委托贷款及其他金融工具等资产结构及交易对手将发生变化。与之契合的是，作为金融机构运用的资产方，社会融资规模4月较上月减少四分之一；其中委托贷款、信托贷款及未贴现银行承兑汇票等三项合计增量较上月下降逾一半，至2,780亿元。

这表明表外融资对非标资产支持下降，对比银行住户存款更大规模减少，暗示存款性公司存款来源更多从存款性机构转向非存款性机构。

上述变化和中国近来房地产下行风险加速等状况有关。房地产和地方平台是非标资产背后的主要融资方。今年前四个月，房地产开发投资同比增长16.4%，较前三个月回落0.4个百分点；相应到位资金增速亦回落2.1个百分点，至4.5%。

此外，中国央行定向降准对4月M2增量扩张有较大贡献。4月25日起，县域农村商业银行和县域农村合作银行人民币存款准备金率分别调降2个百分点和0.5个百分点。初略估算这将释放资金1,500亿元，加之乘数效应，对M2影响较大。