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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 20:41 BJT

表格：美国4月零售销售较前月增加0.1%，扣除汽车的零售销售持平

路透5月13日 - 美国商务部周二公布：

* 美国4月扣除汽车的零售销售较前月持平(预估为增加0.6%)

* 4月零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.4%)

　 4月 3月 14年4月/13年4月

零售销售 0.1 1.5 4.0

扣除汽车 　 0.0 1.0 2.7

汽车/零部件 　 0.6 3.6 9.8

电子产品/电器 -2.3 2.2 -1.5

加油站 0.8 -1.0 -0.2

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

(核心零售销售) -0.1 1.3 3.3 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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