亚洲橡胶：5月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透5月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 196.2 36 195.7 3
* 6月 199.7 94 200.4 31
* 7月 201.7 52 201.0 20
* 8月 202.7 258 202.3 42
* 9月 203.9 1047 204.1 338
*10月 204.9 4423 205.0 582
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
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