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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 21:53 BJT

东欧情势：俄罗斯副总理宣布对美国的反制裁措施

路透莫斯科5月13日 - 俄罗斯副总理Dmitry Rogozin周二宣布，莫斯科将禁止美国使用俄火箭发动机用于军事发射，作为对美国在高科技领域因乌克兰问题制裁俄罗斯的回应。

Rogozin还对媒体表示，俄罗斯将拒绝美国的要求，不会把国际空间站的使用延长到2020年以后。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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