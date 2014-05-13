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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 21:48 BJT

美国股市：开盘几无变动，标普500指数触及盘中纪录高位

路透纽约5月13日 - 美国股市周二开盘变动不大，投资者鲜有继续推高股价的理由。主要股指脱离纪录收盘位，数据所体现出的经济情况也好坏不一。

道琼工业指数 上涨17.94点或0.11%，报16,713.41。标准普尔500指数 涨0.61点或0.03%，报1,897.26。Nasdaq综合股价指数 下跌4.89点或0.12%，报4,138.967。

标普500指数触及盘中纪录高位。(完)
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