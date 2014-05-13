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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 22:06 BJT

表格: 美国3月企业库存较前月增长0.4%，和预估一致

路透5月13日 - 美国商务部周二公布，美国3月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.4%，2月为增长0.5%，前值为增长0.4%。

3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 3月 2月 (前值) 14年/13年3月

库存 0.4 0.5 0.4 4.7

销售 1.0 0.9 0.8 4.3

　　　　　　　 3月 2月 (前值) 13年3月

库存/销售比 1.30 1.30 1.31 1.29(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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