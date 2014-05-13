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债券 | 2014年 5月 13日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为4.70

路透华盛顿5月13日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.025

价格/得标 价格 99.998056 高值得标比率 34.94% 投标倍数 4.70 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,322,400 总投标 187,906,012,400 竞争性投标得标 39,771,418,100 非竞争性投标得标 228,904,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2014/06/12 CUSIP码 912796DC0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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