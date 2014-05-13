美国经济：美国家庭债务连续第三季跳升-纽约联储银行调查

路透纽约5月13日 - 纽约联邦储备银行调查周二显示，今年第一季美国家庭债务上升，为连续第三季增长，主要归因于房屋贷款负担更重。

不过，这份关于家庭债务和信贷状况的报告显示，按揭贷款发放下降至去年第三季以来最低水平，这和美国消费者信心不断增强的整体趋势相悖。

报告显示，今年第一季美国家庭未偿债较上一季增长1,290亿美元，受按揭货款增长1,160亿美元，以及学生和汽车贷款小幅增长影响。家庭债务总计11.65万亿美元，仍较2008年第三季峰值低8.1%。

自2008年第三季后，过去数年美国经济陷入深度衰退，导致美国人收紧腰包。纽约联储银行调查显示，这趋势在近几季开始扭转。

“我们看到家庭债务水平连续三季增长，且坏账率降至2008年来最低，”纽约联储银行分析师Andy Haughwout在报告称，“未来按揭贷款发放的方向将是影响家庭财政前景的重要因素。”

按揭贷款发放规模下滑1,200亿美元，至3,320亿美元。(完)